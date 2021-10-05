В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 5 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 68-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
  • км 24-27 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 81-97 ограничение скорости движения на Кировск с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии;
  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 482-480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-181 «Магистральная»:

  • км 110-117 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; отсыпка откосной части плодородным грунтом;
  • км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 27-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 42-43 ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).
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