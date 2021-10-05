В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 5 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 68-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
- км 24-27 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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28.09.2021 214
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 81-97 ограничение скорости движения на Кировск с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии;
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 482-480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-181 «Магистральная»:
- км 110-117 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; отсыпка откосной части плодородным грунтом;
- км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;
- км 27-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 42-43 ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).