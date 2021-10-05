В России будут отмечать День отца

Владимир Путин подписал указ об установлении в России нового праздника – Дня отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», – говорится в указе.

Он вступает в силу со дня подписания, 4 октября. В 2021 году День отца выпадает на 17 октября.

В России День отца отмечается совсем недавно и носил неофициальный характер. Недавно он был законодательно учрежден в Петербурге и Ленобласти.