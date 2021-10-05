Facebook: масштабный сбой в работе сервисов не привел к утечке данных пользователей

Накануне произошел сбой в работе приложений Facebook, Instagram и Whatsapp.
В компании Facebook назвали официальную причину шестичасового сбоя в работе ее сервисов. Этой причиной стала, как заявили в компании, неверная конфигурация сетевого оборудования.
Согласно сообщению, инженеры неудачно изменили конфигурацию маршрутизаторов, распределяющих траффик между центрами обработки данных Facebook. В результате нарушилась связь между дата-центрами.
В компании также заявили об отсутствии доказательств какой-либо утечки пользовательских данных в ходе сбоя.
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04.10.2021 51
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