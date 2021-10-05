Мошенники придумали новый способ вывести жертву на разговор

Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву при помощи робота и тонального режима на разговор, а после похитить у нее деньги.

По данным РИА Новости, телефонные мошенники под предлогом опроса предлагают жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме клавишу, если ответ на вопрос положительный. И после этого якобы смартфон может заблокироваться, а злоумышленник — получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, поскольку к телефону привязана банковская карта.

Однако, как выяснили эксперты, нажатие любых клавиш в тональном режиме не ведет к блокировке гаджета.

— Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость, — пояснил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

В Народном фронте отметили, что не встречали реальных пострадавших с такими историями. Эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская назвала такие сообщения «страшилками из разряда городских легенд».

При этом Галов отметил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением для обмана жертвы с помощью методов социальной инженерии. Он уточнил, что перевести звонок при нажатии кнопки на живого мошенника можно, но сделать что-то с телефоном при этом нельзя.

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По словам эксперта «Лаборатории Касперского», существует схема, при которой человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен. Если жертвами этого не делала, то ее просят нажать «Один», в результате чего человека соединяют непосредственно с мошенником.