В Латвии пенсионерка возмутилась надписью на русском языке на банке сметаны

Пенсионерка из Латвии была неприятно удивлена покупкой сметаны, когда обнаружила на одной стороне банки продукта Лаздонского молочного комбината русское слово «Сметана». Фото с репликой возмущения женщина выложила в Twitter.

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«А в Латвии уже второй государственный язык?» — написала Skaidrīte Kralliša в посте в Twitter и приложила фото банки сметаны

Женщина добавила, что все произошло из-за коварства интернет-магазина, который разместил фото продукта так, что увидеть русскоязычную надпись было невозможно. Пользователи поддержали негодование пенсионерки и предложили бойкотировать подобную продукцию.

Редакция ivbg.ru напоминает: в ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Совет Европы не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике.