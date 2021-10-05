Россиянам напомнили про прием заявок на выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

В ПФР поделились с гражданами России уточняющей информацией о правилах получения пенсионерами выплаты в размере 10 000 рублей.

По информации пресс-службы учреждения, сведения о доплате в средствах массовой информации были некорректными. Так, отмечалось, что пенсионерам будут выплачивать очередную единовременную выплату в 10 тыс. руб. В ПФР рассказали, что имеется в виду фиксированная надбавка для тех пенсионеров, которым в прошлом месяце исполнилось 80 лет.

Также говорится, что в будущем году единовременная выплата будет равна 6,4 тыс. руб. Что касается ее индексации, то на ней будет сказываться уровень инфляции.

— Пенсионная выплата по старости не привязана к каким-либо датам, а производится по факту достижения 80-летнего возраста, — добавили в ПФР.