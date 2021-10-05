Итальянский футболист умер в возрасте 28 лет

Бывший вратарь итальянской «Реджины» Даниэль Леоне умер от рака. Голкиперу в 2014 году диагностировали опухоль мозга.
В 2015 году футболист возобновил карьеру, но спустя три года у него случился рецидив заболевания. На поле вратарь больше не выходил. Леоне перенес несколько операций, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
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03.10.2021 140
Помимо «Реджины», Леоне также выступал за итальянские «Понтедеру», «Торрес», «Реджану» и «Катандзаро».