За жителями и гостями Петербурга будут следить через сим-карты

Власти Санкт-Петербурга готовы потратить свыше 35 миллионов рублей на доступ к данным о перемещении людей для улучшения системы «Безопасный город».

Вам будет интересно Хулиганы пытались кефиром сломать камеру, замеряющую скорость на дорогах в Буграх – видео В Ленинградской области хулиганы попытались пресечь работу передвижных комплексов фиксации нарушений скоростного режима с помощью целлофанового пакета и кефира. На камеру... 05.10.2021 97

Как сообщают «Невские Новости», на основе данных мобильных операторов в «Городском мониторинговом центре» будут отслеживать количество живущих и работающих в Санкт-Петербурге людей, загруженность метро и транспорта.

Также будет собираться информация о поле, возрасте и доходе пользователей сим-карт в Санкт-Петербурге. Это необходимо для создания социально-демографического портрета туристов, которые провели в городе больше 24 часов.