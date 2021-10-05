Неизвестные разгромили могилы на кладбище в Петербурге – фото

По информации ivbg.ru, неизвестные повредили три надгробия и могильную плиту на Богословском кладбище на проспекте Мечникова, 31, в Санкт-Петербурге.
Три памятника надгробий уронили, а одну могильную плиту оторвали от основания.
Вам будет интересно
Во Всеволожском районе Ленобласти поймали кладбищенских воров – их застали за распилом оград и памятников во время утреннего обхода. На дело...
01.10.2021 214
Сумма нанесенного материального ущерба и личности злоумышленников устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.