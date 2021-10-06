Медный всадник закрывают на ремонт в Санкт-Петербурге

Ремонт будет идти больше полугода.

По информации администрации города, в скором времени памятник будет закрыт лесами, для проведения ремонта.

Отмечается, что работы будут включать в себя восстановление «Медного всадника» и постамента, на котором он установлен.

Работы должны быть завершены до 7 мая 2022 года.