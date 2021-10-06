Медный всадник закрывают на ремонт в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Ремонт будет идти больше полугода.

По информации администрации города, в скором времени памятник будет закрыт лесами, для проведения ремонта.

Отмечается, что работы будут включать в себя восстановление «Медного всадника» и постамента, на котором он установлен.

Работы должны быть завершены до 7 мая 2022 года.

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02.09.2018 2596
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