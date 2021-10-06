Средняя цена на бургеры выросла на 10,4% в России в этом году

С января по сентябрь текущего года цена бургера в России выросла на 10,4% в годовом выражении, а картошка фри в среднем подорожала на 18%.

Аналитики проанализировали онлайн-продажи фастфуда в России в период с 1 января по 30 сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.

— Средняя цена бургера за девять месяцев 2021 года выросла… до 311 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (281,6 рублей). Средняя стоимость картошки фри выросла на 18% — до 111 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (94,1 рубля)., — следует из данных исследования.

Уточняется, что выросли в цене и газированные напитки — их средняя стоимость за 0,4 литра увеличилась на 5% — до 72,3 руб. — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.