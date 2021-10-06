Российский авторынок в сентябре 2021 года снизился почти на четверть

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в сентябре 2021 года снизились на 22,6% до 119 485 единиц.

За первые три квартала 2021 года российский авторынок вырос до 1,26 млн автомобилей (+15,1%), пишет Российская Газета.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в сентябре снизились на 51% и составили 17 189 автомобилей.

Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 17 037 машин (-16%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 13 624 проданных автомобиля, что на 26% ниже показателя годичной давности.