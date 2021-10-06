Матвиенко: федерального локдауна из-за COVID-19 не будет

В России на федеральном уровне не будут вводиться жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

— Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе, — заявила она.

Спикер верхней палаты парламента также исключила возможность введения принудительной вакцинации в России. По ее словам, добиться снижения уровня заболеваемости COVID-19 можно только через добровольное решение населения привиться от коронавируса.