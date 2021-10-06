Видео: плотный и черный дым накрыл деревню Аннолово в Тосненоском районе

Очевидцы присылают кадры возгорания в деревне Аннолово. Населенный пункт окутан густым, черным дымом.
Видео разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 6 октября. Причины пожара пока неизвестны. Однако судя по плотности и цвету дыма, вероятно, горит резина.
Экстренных служб на месте очага возгорания на момент записи видео замечено не было. Информация о пострадавших также не поступала.
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