Видео: плотный и черный дым накрыл деревню Аннолово в Тосненоском районе

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Очевидцы присылают кадры возгорания в деревне Аннолово. Населенный пункт окутан густым, черным дымом.

Видео разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 6 октября. Причины пожара пока неизвестны. Однако судя по плотности и цвету дыма, вероятно, горит резина.

Экстренных служб на месте очага возгорания на момент записи видео замечено не было. Информация о пострадавших также не поступала.

Вам будет интересно
Видео: плотный и черный дым накрыл деревню Аннолово в Тосненоском районе Тосненский район, пожар, Ленобласть, густой дым, видео
Ранее сбежавший от полиции виновник смертельной аварии с мотоциклистами в Петербурге задержан
Водителя бетоносмесителя Ислама Джамалудинова, по вине которого погибли двое мотоциклистов на Октябрьской набережной в Петербурге, поместили под стражу.   Обвиняемого будут содержать...
06.10.2021 36
Автор