Рост мировых цен на продукты питания стал рекордным за 40 лет

Цены на продовольственные товары в России и по всему миру продолжают расти. Аналитики рассказали о росте цен на 27%.

— Индекс мировых цен на продовольственные товары вырос на 27% впервые за 40 лет. Это происходит из-за взаимосвязи на различные продукты. Фиксируется рост цен на плодоовощную продукцию, на мясо, молоко, корма и удобрения, – сообщили аналитики изданию Ura.ru.

По его словам, покупательская способность не безгранична. «В какой-то момент будет достигнут уровень, выше которого движения цен не должно произойти», – подчеркнул Иван Федяков.

В 1970-х годах рост цен произошел из-за глобальных финансовых изменений, напомнил гендиректор INFOLine. Агентство Bloomberg в середине сентября 2021 года тоже сообщало о рекордном росте цен на продовольствие с 1970-х годов.

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В августе текущего года мировые цены на продовольствие выросли на 33%, что стало рекордом за последние 60 лет. Основной причиной роста цен являлся скачок стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.