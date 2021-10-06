Алабай, загрызший в июне йорка при детях, снова разгуливает без присмотра в Новом Девяткино

Огромный пес держит в страхе всё Новое Девяткино — собачники жалуются, что монстр гуляет без поводка и бросается на других собак и людей. Это тот самый алабай, который в июне разгрыз йорка на глазах у детей.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, хозяйка Евгения гуляла по полю за ТЭЦ с двумя своими собаками, где увидела алабая, который уже нёсся прямо на неё. Испугавшись, девушка выпустила своих двух собак и сама остановила разъяренного пса. По словам Евгении, хозяева собаки, тем временем, стояли на отдалении и будто просто наблюдали за происходящим.

Однако вместо извинений девушка услышала в свою сторону маты и крики, что держали пса, и вообще, никто ведь не погиб.

Евгения долго искала своих питомцев, но ей помогли другие собачники. Она уже написала заявление в полицию — это уже второе обращение в правоохранительные органы, связанное с ненормальной агрессией алабая. В летнем инциденте с нападением на йорка ещё разбираются.