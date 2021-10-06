Руководство «Пятерочки» отреагировало на инцидент с избиением покупателя в Петербурге

Инцидент произошел поздно вечером, 5 октября в «Пятерочке» на улице Верности в Петербурге. Подозревая покупательницу в воровстве, сотрудница набросилась на нее с кулаками.

После публикации ivbg.ru об избиении женщины в одной из торговых точек «Пятерочки» в Петербурге, официальный Telegram-канал торговой сети дал нашей редакции комментарий по поводу случившегося.

В соцсетях избитой женщине предлагают написать заявление в полицию на действия сотрудницы магазина. Теперь за такие «вольности» на работе продавщице может грозить не только служебная ответственность, но и административная или уголовная.