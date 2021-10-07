В России подорожали помидоры, огурцы и апельсины

В сентябре текущего года помидоры в России подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%.

Также в ведомстве сообщили о других удорожаниях овощей и фруктов: чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, зелень — на 2,4%, сухофрукты — на 2%». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Одновременно с этим подешевели: свекла на 13,7%, виноград — на 12,6%, морковь — на 10,3%, яблоки — на 5,7%, капуста — на 3,6%, лук — на 2,8%.

Минпромторг прокомментировал динамику цен. Ведомство назвало это закономерным увеличением стоимости некоторых видов овощей в осенне-зимний сезон. Указывается, что выращивание агрокультур в открытом грунте дешевле, но с приходом холодов овощи начали выращивать в отопляемых теплицах, что увеличивает их себестоимость из-за затрат на обогрев. Это сказывается на розничных ценах.