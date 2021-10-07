Новое спортивное пространство открылось в Федоровском

Территорию благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Федоровском городском поселении появились экстрим-зона с памп-треком и рампой, зона отдыха с качелями и лавкой-трибуной. Роллердром расположился рядом с тренажерной площадкой, недалеко от пруда.

Отметим, это продолжение комплексного благоустройства: территория вокруг пруда была благоустроена в 2019 году также в рамках нацпроекта.

Всего же в 2рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.

Отметим, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу и получили деньги на осуществление проектов по благоустройству.