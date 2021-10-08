В Петербурге осудили мужчину, финансировавшего террористов

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным Виталия Мусаева в содействии террористической деятельности.

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Следствию удалось доказать, что в конце 2015 года подсудимый познакомился в Египте с ныне осужденным Бекболатовым, который занимался отправкой людей в Сирию для участия в деятельности террористической группировки.

В период с марта 2016 года по январь 2017 года Мусаев из Санкт-Петербурга отправлял Бекболатову в общей сложности 206 тысяч рублей.

По словам подсудимого, средства он пересылал за лекарства, а о терроризме ему ничего не известно. Решением суда, Виталия Мусаева приговорили к 6 годам колонии общего режима.