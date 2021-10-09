Между Петербургом и Выборгом 9 и 10 октября запустят дополнительные «Ласточки»

Из-за повышенного спроса пассажиров АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) запустит дополнительные скоростные поезда «Ласточка» 9 и 10 октября.

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Дополнительные «Ласточки» отправятся в Выборг с Финляндского вокзала в 11:53. Обратно в Санкт-Петербург – в 18:35.

С актуальным расписанием можно ознакомиться здесь.