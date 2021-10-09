Государство на Ближнем Востоке полностью осталось без электричества

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Reuters, Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций.

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08.10.2021 126

Перебои на электростанциях государства Ближнего Востока возникли из-за нехватки топлива.

По данным издания, масштабное отключение электроэнергии может продлиться несколько дней.

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