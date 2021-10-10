Водитель маршрутки до Всеволожска жестоко избил пассажира

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 31-летнего водителя маршрутного такси. Его подозревают в избиении пассажира.

Инцидент произошел днем 5 октября. Во время конфликта задержанный избил в салоне автобуса 41-летнего пассажира. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. С заявлением в полицию он обратился спустя три дня.

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08.10.2021 130

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время водителю изберут меру пресечения.

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