Обгоревшие тела двух человек нашли на пустыре на Парашютной

В ночь на воскресенье, 10 октября, спасатели потушили пожар на пустыре на Парашютной улице в Петербурге.

На пепелище спасатели нашли останки двоих человек, они лежали в костре в обнимку. Выяснилось, что это тела мужчины и женщины, сообщили в «Невских новостях». Рядом с ними были бутылки из-под пива и водки.

Личность погибших устанавливается. Все обстоятельства происшествия выясняются.