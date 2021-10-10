Обгоревшие тела двух человек нашли на пустыре на Парашютной

В ночь на воскресенье, 10 октября, спасатели потушили пожар на пустыре на Парашютной улице в Петербурге.
На пепелище спасатели нашли останки двоих человек, они лежали в костре в обнимку. Выяснилось, что это тела мужчины и женщины, сообщили в «Невских новостях». Рядом с ними были бутылки из-под пива и водки.
Личность погибших устанавливается. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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