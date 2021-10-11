Маршрутку без лицензии обнаружили в Ломоносовском районе

С 4 по 10 октября сотрудники областного Комитета по транспорту провели рейды в Ломоносовском и Кировском районах. Найдена нелегальная маршрутка № 888, которая доставляла пассажиров от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до Волосово под видом официального перевозчика.

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Транспорт не имел карты маршрута и лицензии на перевозку. При этом он полностью дублировал маршрут официального перевозчика, а номер 888 был закреплен на заднем и лобовом стекле.

В отношении перевозчика составили административные дела за отсутствие медосмотра у водителя, разрешения на перевозку пассажиров и информации в салоне. Транспортное средство отправлено на спецстоянку.

Также осмотрены остановлены и осмотрены 38 маршруток и такси. Составлены три административных протокола за отсутствие тахографа, лицензии на перевозку и средств индивидуальной защиты.

Фото: Комитет Ленинградской области по транспорту