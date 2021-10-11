Школьники решили пострелять из пистолета на улице в Петербурге

В полицию сообщили о стрельбе на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, огонь из пистолета открыли подростки.
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11.10.2021 59
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 15-летнего мальчика, который признался, что стрельбу устроил его одноклассник. Второй подросток рассказал правоохранителям, что пистолет «Сталкер» он нашел возле дома № 68 на улице Маршала Казакова.
Школьник подумал, что оружие игрушечное, и произвел два выстрела в сторону дерева. Пистолет оказался пневматическим.