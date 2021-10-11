Цены на вторичном рынке России выросли на 22% с начала 2021 года

Согласно опубликованным данным, в период с января по сентябрь 2021 года средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась на 22%.

Сообщается, что в сентябре средняя цена машины на вторичном рынке составила 838 000 рублей. Иными словами, этот показатель увеличился на 150 000 рублей в сравнении с январём 2021 года.

В сообщении отмечается, что в последний месяц удорожание автомобилей достигло отметки в 38 000 рублей, что соответствует 5%. Повышение средней стоимости замечено во всех сегментах вторичного рынка, при этом у 3-летних моделей прирост составил 11%, а у 5-летних — 15%.

Напомним о том, что 18 брендов, официально представленных на российском рынке, в сентябре подняли цены на новые машины. Сообщалось, что модели массового сегмента прибавили в цене до 0,9%, а премиальные внедорожники подорожали на 3,7 — 4%.