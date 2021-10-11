Пенсионерам готовят новую выплату в 15 тысяч рублей

До конца текущего года российские пенсионеры могут рассчитывать на ещё одну выплату от государства.

По словам Андрея Лободы, в декабре текущего года российские пенсионеры могут рассчитывать на очередную помощь от государства. Ранее сообщалось о том, что размер выплаты не будет превышать 10 тысяч рублей. По последним данным, единоразовая помощь может составить не менее 15 тысяч рублей.

Ожидать ещё одну выплату российским пенсионерам стоит не ранее декабря 2021-го года. Скорее всего, она будет приурочена к новогодним праздникам, а рассчитывать на неё смогут и те пенсионеры, которые сейчас продолжают работать. Стоит отметить, что в этом году российское правительство уже выплачивало единоразовую помощь пенсионерам. Последняя выплата производилась накануне дня пожилого человека.