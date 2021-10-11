Обнаружен новый баг iPhone 13 Pro, связанный с зарядкой смартфона

Пользователи iPhone 13 Pro обнаружили в смартфоне новый баг, который связан с зарядкой устройства.
Отмечается, что данный баг пока нельзя назвать массовым, но он точно не выглядит единичным случаем.
Баг заключается в том, что смартфон показывает, что заряжается даже если давно не был подключен к зарядному устройству.
По словам одного из пользователей, значок зарядки телефона всегда находится в активном состоянии после зарядки iPhone 13 Pro при помощи Magsafe.
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16.09.2021 167