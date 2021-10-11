В Гатчине введен в эксплуатацию дом для расселения аварийного жилья

В эксплуатацию введен многоквартирный дом на улице Красных Военлетов в Гатчине. Здание строилось для расселения из аварийного жилья. В новый дом готовятся переехать 600 человек.

Это один из крупнейших проектов Ленинградского областного Агентства ипотечного жилищного кредитования для расселения аварийного жилья в регионе. Жилая площадь здания составила почти 11 тысяч квадратных метров. В каждой из 242 квартир проведена отделка. Также предусмотрена и стоянка для машин.

Это уже четвертый объект в 2021 году, который возведен по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Ранее были введены дома в Дружной Горке Гатчинского района, в деревне Ополье Кингисеппского района, в поселке Ефимовский Бокситогорского района. Еще два дома планируется достроить в Волосово и в Подпорожье до конца года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения.