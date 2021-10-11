Ксению Собчак вызвали на допрос в полицию после смертельного ДТП в Сочи

Телеведущую Ксению Собчак пригласили на допрос в полицию. Напомним, она находилась в автомобиле, выехавшем на встречную полосу, что привело к трагическим последствиям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Кроме Собчак, полиция вызвала на допрос всех участников жуткой аварии. Адлерский суд заключил под домашний арест водителя «Мерседес», нарушившего правила дорожного движения, что стало причиной смертельного ДТП

Напомним, лобовое столкновение двух автомобилей произошло в субботу вечером по дороге в Красную Поляну. В одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала в аэропорт на другой машине.