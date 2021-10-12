Подсолнечное масло подорожает в России на 3-5%

Производители подсолнечных масел уведомили своих клиентов о повышении отпускных цен.

По данным «Известий», компания «Бунге СНГ», производящая масла «Олейна» и Ideal, сообщила своим клиентам о повышении отпускных цен на 3,2% со 2 октября.

В письме изготовителя отмечено, что 1 октября закончился срок действия соглашения, фиксировавшего стоимость продукта. К договоренности заморозить цены на подсолнечное масло и сахар российское правительство и предприниматели пришли в конце прошлого года.

«Произошло незначительное поднятие цен на премиальные бренды для дистрибуторов. Для торговых сетей цена осталась неизменной», — уточнили в пресс-службе «Бунге».

В противном случае поставщик прекратит поставки в торговую сеть, которая не приняла повышение цен. В результате покупатели не смогут приобрести товар, отметил представитель компании.

Для россиян изменение стоимости на полке будет поэтапным, подчеркнули в «Бунге».

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Другие производители подсолнечного масла писем о подорожании товара пока не присылали, сказали в торговой сети «Верный». Однако устно предупредили о том, что в течение нескольких недель также направят уведомления о росте цены на 3–5%.