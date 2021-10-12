Появилось видео вчерашней аварии на КАД с «кувыркающимся» «Рено»

Очевидцы прислали запись с видеорегистратора, на которую попал момент сильного столкновения иномарок на КАД.

Полностью запечатлеть на камеру момент аварии удалось проезжавшему мимо петербуржцу. Судя по кадрам, водитель «Рено» решил быстро перестроиться в крайний правый ряд, однако не учел, что сзади на приличной скорости приближался «Форд», не успевший среагировать на внезапное препятствие.





В итоге «Рено» оказался на крыше. Движение на данном участке было сильно затруднено. О происшествии мы писали ранее.