В Петербурге вводят обязательную вакцинацию. Пока только для некоторых категорий граждан

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Глава Роспотребнадзора по Петербургу подписала постановление, которое вводит новые требования по профилактике коронавируса. Первый компонент вакцины нужно сделать до 15 ноября.

Соответствующий документ подписала глава ведомства Наталия Башкетова. Согласно постановлению, с 6 сентября 2021 года начался прирост заболеваемости коронавирусом от 10 до 27 процентов, а количество госпитализированных только за последнюю неделю увеличилось на 18 процентов.

По этой причине частные и государственные организации должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников. В частности, требования распространяются на организации, которые работают в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, транспорта и такси, салонов красоты, бань, фитнес-центров, банков, МФЦ, почтовых отделений, театров, библиотек, кинотеатров и прочих.

Вам будет интересно
В Петербурге вводят обязательную вакцинацию. Пока только для некоторых категорий граждан Петербург, пандемия, обязательная вакцинация, новые ограничения, коронавирус, вакцина
Ленобласть ждет усиление коронавирусных ограничений
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое антиковидное постановление. Регион ждет ряд серьезных ограничений. Об этом сообщает телеграмм-канал Админка Ленобласти в понедельник,...
11.10.2021 256

Также нововведение затронет  государственных и муниципальных служащих,  руководителей организаций и предпринимателей.

Сообщается, что первую прививку нужно сделать до 15 ноября 2021 года, вторую  – до 15 декабря. Вакцинацию, согласно постановлению, должны пройти не менее 80 процентов сотрудников.

Автор