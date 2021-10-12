Три четверти опрошенных жителей Ленобласти назвали свой населенный пункт комфортным для жизни

Александр Дрозденко поделился результатами социологических опросов, касающихся благоустройства городов и поддержки малого бизнеса в Ленобласти.

Три четверти респондентов из Ленобласти назвали свой населенный пункт комфортным для жизни. 71% отметили, что за последние три года облик региона стал лучше. Удовлетворены экологичностью населенных пунктов 79% опрошенных.

Что же касается малого бизнеса, то четверть жителей региона уверены, что власть помогают бизнесу. Треть же уверена, что власти не предпринимают достаточно мер. При этом чуть больше трети опрошенных организаций полагают, что меры поддержки государства для начинающих предпринимателей доступны.