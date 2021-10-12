В Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир

В Ленобласти в 2021-2022 годах планируют расселить 1 977 аварийных квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Уже в этом году новое жилье предоставят жителям 900 квартир. На эти цели уйдут 2,14 млрд рублей из областного бюджета. Расселение остальных квартир потребует чуть большей суммы — 2,6 млрд.

Всего в регионе признали аварийными 1 503 жилых дома. Их планирют расселить до 2024 года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения.