Александр Дрозденко объяснил необходимость новых антиковидных мер

«В Ленинградской области не такой высокий темп прироста заболевших, как в соседних субъектах, но он есть. А самое главное – с ростом заболеваемости растет нагрузка на здравоохранение и идет рост смертности. Моя задача, как губернатора, обеспечить безопасность жителей. Это можно сделать тремя путями.

Первый – локдаун, то есть закрытие всех учреждений, общественных организаций, всего. Но это не выход из ситуации – мы это знаем по весне и лету 2020 года, а временная мера, потому что, если люди не получают коллективный иммунитет, локдаун – это путь в никуда. Дальше опять пойдет рост заболевания.

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Вторая возможность прекратить рост заболевания – набраться терпения и дождаться, когда проснется сознательность, когда люди привьются или в конце концов переболеют, и появится коллективный иммунитет. Это тоже не вариант – из-за высокой смертности. Если бы эта болезнь не давала ее, то можно было бы дождаться, пока у людей проснется совесть. Другая беда – огромная нагрузка на здравоохранение. Мы уже отвлекли больше двух тысяч коек. А это значит, что две тысячи людей с другими заболеваниями также попадают в категорию риска.

И третий вариант – компромиссный. Речь о введении точечных ограничений, которые стимулировали бы людей либо вакцинироваться, либо контролировать свое здоровье. Кроме того, у человека есть право пересидеть этот период, не пользуясь определенными льготами и благами, которые не являются жизненно необходимыми.

Мы не закрыли места массового скопления людей, потому что это удар по бизнесу. Работайте – но безопасно. Ничьи права не ущемлены, более того – область из всех вариантов, которые сегодня вводятся в стране и Европе, взяла самый лайтовый вариант. Но сегодня либо жизнь, либо жесткие решения.