Александр Дрозденко объяснил необходимость новых антиковидных мер

11 октября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое антиковидное постановление, где был прописан ряд серьезных и важных ограничений. У некоторых ленинградцев такая мера вызвала недовольство, однако, по словам главы региона, это было наиболее взвешенное решение из всех.
Портал Online 47 взял интервью у Александра Дрозденко, где рассказал о выборе из трех сценариев, деталях постановления и напомнил о главной цели предпринимаемых мер.
О трех способах остановить рост заболеваемости
Первый – локдаун, то есть закрытие всех учреждений, общественных организаций, всего. Но это не выход из ситуации – мы это знаем по весне и лету 2020 года, а временная мера, потому что, если люди не получают коллективный иммунитет, локдаун – это путь в никуда. Дальше опять пойдет рост заболевания.
Вторая возможность прекратить рост заболевания – набраться терпения и дождаться, когда проснется сознательность, когда люди привьются или в конце концов переболеют, и появится коллективный иммунитет. Это тоже не вариант – из-за высокой смертности. Если бы эта болезнь не давала ее, то можно было бы дождаться, пока у людей проснется совесть. Другая беда – огромная нагрузка на здравоохранение. Мы уже отвлекли больше двух тысяч коек. А это значит, что две тысячи людей с другими заболеваниями также попадают в категорию риска.
И третий вариант – компромиссный. Речь о введении точечных ограничений, которые стимулировали бы людей либо вакцинироваться, либо контролировать свое здоровье. Кроме того, у человека есть право пересидеть этот период, не пользуясь определенными льготами и благами, которые не являются жизненно необходимыми.
Мы не закрыли места массового скопления людей, потому что это удар по бизнесу. Работайте – но безопасно. Ничьи права не ущемлены, более того – область из всех вариантов, которые сегодня вводятся в стране и Европе, взяла самый лайтовый вариант. Но сегодня либо жизнь, либо жесткие решения.
О новом антиковидном постановлении
Для примера: если парикмахерская хочет работать – сотрудники должны либо быть привиты, либо уже переболеть, либо иметь отрицательный ПЦР- тест. Также в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках, общественном транспорте. Но посетителей они смогут принимать без специальных документов – лишь в соответствии с известными ограничениями. Одна из сторон должна быть защищена.
Для организаций сферы услуг, которые работают с большим количеством и высокой плотностью людей единовременно, другие требования. Здесь иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест должны и посетители. В эту категорию входят театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-залы, дома культуры и другие учреждения.
Добавим, что для посещения учреждений здравоохранения из бюджета области выделили 16 миллионов рублей для закупки экспресс-тестов и бесплатного тестирования жителей.