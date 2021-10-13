Когда школьников переводят на дистанционное обучение? Отвечает глава Роспотребнадзора

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе РИА «Новости», решение о переводе на удаленное обучение принимается на основании количества заболевших детей.

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«Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома», – рассказала Анна Попова

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что при переводе на удаленное обучение родители должны сами контролировать здоровье детей и сводить их контакты с внешним миром к необходимому минимуму.