Налетчики отобрали 10 млн рублей у предпринимателя и заминировали автомобиль в Петербурге

Возле бизнес-центра на Смоленской улице, 33, в Санкт-Петербурге бойцы СОБР задержали двух мужчин, которые несколькими минутами ранее напали на предпринимателя и отобрали у него сумку с 10 миллионами рублей.

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Оперативники уголовного розыска задержали еще двоих мужчин, которые прикрывали нападавших. На месте у задержанных был изъят пистолет ИЖ с боевыми патронами.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что группа разминирования осматривала Daewoo Matiz с подозрительными предметами внутри. На этом автомобиле на место прибыла преступная группа.

Внутри находилось самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно должно было уничтожить внутренности машины вместе с отпечатками пальцев и уликами, если ей вдруг заинтересуются правоохранители.

По месту жительства задержанных идут обыски. Найдены граната, обрез, пистолет.

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