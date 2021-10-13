Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за покупку лекарств

Получить социальный налоговый вычет можно за купленные лекарственные средства, назначенные врачом, рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

По словам Рыжковой, за назначенные вам или членам вашей семьи врачом лекарства можно получить налоговый вычет, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год.

Для этого нужно до конца года, когда были куплены препараты, подать в ФНС заявление о подтверждении права на социальный вычет, пояснила адвокат. К заявлению нужно приложить чеки, рецепт врача и справку о составе семьи, если пришлось покупать лекарства для родственников.

Через месяц после подачи всех документов, налоговая служба выдаст уведомление для передачи работодателю, чтобы он не удерживал налог с зарплаты, добавила Рыжкова в беседе с агентством «Прайм».

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Если вы не успели оформить по каким-то причинам вычет в год покупки лекарств, вернуть деньги можно в течение трех лет после. Для этого необходимо подать в ФНС заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы, заключила юрист.