Минфин решил проблему с дешевыми импортными цветами

Цветы ввозились в Россию через Белоруссию, и из-за Минского нулевого НДС они были достаточно дешевыми. Минск отменил эту льготу, благодаря чему российским компаниям теперь не грозит введение цветочного акциза.

Минфин РФ сообщил о решении проблемы с дешевыми импортными цветами и неравной конкуренцией российских производителей с иностранными компаниями.

Проблема возникла из-за того, что цветы ввозились в Россию через Белоруссию, в этом случае на товар действовал Минский нулевой НДС. Когда белорусские власти его отменили для некоторых компаний, все стало на свои места, пишет РБК со ссылкой на министерство.

НДС составлял 20%. Иностранные компании поставляли цветы сначала в Белоруссию, потом в страны ЕАЭС. В итоге цветы из Эквадора, Кении, Нидерландов и некоторых других стран стоили значительно ниже, чем у российских производителей.

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