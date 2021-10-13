Ноябрьские праздники будут длиннее за счет празднования 4 ноября Дня народного единства, который в 2021 году выпадает на четверг. А 3 ноября – среда – будет сокращенным рабочим днем согласно ст. 95 ТК РФ.

Таким образом, график праздничных выходных дней в ноябре выглядит так:

3 ноября, среда – предпраздничный рабочий день, может быть сокращен на час;

4 ноября, четверг – праздник, День народного единства;

5 ноября, пятница – выходной за счет субботы 2 января;

6 и 7 ноября – стандартные выходные дни в субботу и воскресенье.

Работодатель не имеет права отказать работникам в праздничных днях. Если праздничные дни выпадают на период отпуска, то отпуск продлевается на их количество.

Аварийные службы, бригады скорой помощи, полиция, врачи, пожарные и сотрудники предприятий непрерывного производства работают по стандартному графику.

В ином случае за привлечение сотрудников к работе в неурочное время предприятие должно выплачивать дополнительное вознаграждение. Исключение – если в трудовом договоре прописан фиксированный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые сотрудники к деятельности не привлекались.