В Ленобласти заработала новая версия «Госуслуг»

Портал обзавелся упрощенным функционалом, обновленным дизайном, а также 12-ю новыми услугами.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти в среду, 13 октября.
Теперь у обновленной версии более понятная навигационная структура: уменьшено количество действий для получения услуг, добавлен набор настроек, позволяющий «запоминать» ранее внесенную пользователем информацию, а также доступны 12 новых цифровых услуг. При этом, до конца 20221 года планируется разработать еще 48.
Среди новых услуг ― выдача удостоверения многодетной семьи Ленинградской области, назначение ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания, назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно и многие другие.
Пользоваться модернизированным порталом может каждый ленинградец. Также у местных жителей есть возможность обратной связи с техподдержкой сайта.