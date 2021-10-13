Кардиологи Тихвинской больницы круглосуточно оказывают помощь пациентам

Пациенты с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом получают помощь в режиме 24/7.

«Когда поступает пациент с острым коронарным синдромом, время играет ключевую роль, ― рассказал главный врач Тихвинской больницы Александр Горшков. ― У врачей есть только два часа, чтобы предотвратить развитие инфаркта. Благодаря отделению рентгенхирургических методов лечения нам удалось исключить временные потери».

Напомним, что в 2020 году на базе больницы было открыто отделение рентгенхирургических методов лечения с использованием современного ангиографического комплекса. А в 2021-м стартовала работа первичного сосудистого отделения №1. Благодаря чему больных не приходится теперь отправлять в региональный сосудистый Центр. Также жители Бокситогорского, Волховского и Киришского районов могут пройти в Тихвине рентгенхирургическое обследование и получить помощь без выезда в Санкт-Петербург.

За время работы отделений здесь проведены обследования 1365 жителям Ленобласти, из них прооперировано 824 человек.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в операционных Ленобласти установили новые аппараты ИВЛ. Современные ИВЛ стоимостью 4,6 млн рублей каждый являются многофункциональным оборудованием с возможностью неинвазивной респираторной поддержки. Также в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в Кузьмолово появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.