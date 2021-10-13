14 октября Ленобласть накроет сильный туман

Жителей Ленобласти предупредили о сложных метеорологических условиях в ближайшие дни.

Как сообщают в МЧС Ленобласти, ночью и утром 14 октября на территории региона местами ожидается туман. В связи с этим спасатели просят просит водителей быть предельно осторожными и внимательными во время поездок.

16 октября в регионе днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В это время лучше всего не выходить на воду, а также избегать прогулок по лесу.

Напомним, завтра, 14 октября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем +6…+11°C.