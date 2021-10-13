В Пупышево нашли тело мужчины в водосточной канаве

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о страшно находке в деревне Пупышево в Волховском районе Ленобласти поступило в экстренные службы 13 октября.

В водосточной канаве местные жители нашли тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место спасатели ПСО Новой Ладоги извлекли тело и передали сотрудникам полиции.

В Пупышево нашли тело мужчины в водосточной канаве труп, Пупышево, Ленобласть, Волховский район
В Пупышево нашли тело мужчины в водосточной канаве труп, Пупышево, Ленобласть, Волховский район
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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