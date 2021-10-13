В Пупышево нашли тело мужчины в водосточной канаве

Сообщение о страшно находке в деревне Пупышево в Волховском районе Ленобласти поступило в экстренные службы 13 октября.

В водосточной канаве местные жители нашли тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место спасатели ПСО Новой Ладоги извлекли тело и передали сотрудникам полиции.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.