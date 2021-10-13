QR-коды для посещения общественных мест в Петербурге введут уже через несколько дней

В Смольном готовятся к внедрению системы антиковидных QR-кодов для жителей и гостей города. Посещение общественных мест без него будет проблематично.

Об этом рассказали Невские новости в среду, 13 октября, после краткого интервью с экспертом, привлеченным Смольным к обсуждению новой версии «коронавирусного постановления».

Новые ограничительные меры вводятся на фоне роста заболеваемости в Петербурге, и недостаточных возможностей Смольного по наращиванию коечного режима в «красных зонах» больниц.

Администрация планирует обязать горожан предъявлять QR-коды о вакцинации для посещения любых массовых мероприятий численностью от 75 человек. То есть концерты, фестивали, выставки и так далее. Торговые центры и рестораны пока не рассматриваются, новую систему противодействия вирусу испытают на праздничных мероприятиях, — рассказал эксперт.

По его словам, обязанность проверять наличие и подлинность QR-кодов у посетителей мероприятий администрация города возложит на организаторов, а тех, в свою очередь, будет проверять Роспотребнадзор и комитет по промышленной политике Петербурга.

В прошлом году это были паспорта безопасности для предприятий, в этом году QR-код — это паспорт безопасности гражданина. Его наличие — весомая, но не 100-процентная гарантия того, что человек не является носителем инфекции. В принципе, возможно расширение системы доступа граждан через QR-код для ресторанов и торговых объектов, но когда количество вакцинированных петербуржцев превысит 50 % или всплеск заболеваемости будет угрожать тотальной перегрузкой для городских больниц, — заключил эксперт.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 287 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 13 октября.