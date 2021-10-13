QR-коды для посещения общественных мест в Петербурге введут уже через несколько дней

В Смольном готовятся к внедрению системы антиковидных QR-кодов для жителей и гостей города. Посещение общественных мест без него будет проблематично.
Об этом рассказали Невские новости в среду, 13 октября, после краткого интервью с экспертом, привлеченным Смольным к обсуждению новой версии «коронавирусного постановления».
Новые ограничительные меры вводятся на фоне роста заболеваемости в Петербурге, и недостаточных возможностей Смольного по наращиванию коечного режима в «красных зонах» больниц.
По его словам, обязанность проверять наличие и подлинность QR-кодов у посетителей мероприятий администрация города возложит на организаторов, а тех, в свою очередь, будет проверять Роспотребнадзор и комитет по промышленной политике Петербурга.
Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 287 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 13 октября.