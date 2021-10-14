Сбер усовершенствовал сервис «Деньги до зарплаты»

СберБанк сделал сервис «Деньги до зарплаты» доступнее для клиентов, получающих зарплату на карту банка.

Процентные ставки в сервисе заменены фиксированным платежом: при сумме займа до 30 тыс. рублей вернуть нужно будет дополнительно 20 рублей на каждую тысячу, от 30 до 100 тыс. рублей — 15 рублей, от 100 тыс. рублей — 10 рублей. Максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей, но не более 50% оклада (ранее — 30 тыс. рублей). И, наконец, воспользоваться «Деньгами до зарплаты» теперь можно с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют в приложении СберБанк Онлайн. Для этого достаточно сказать: «Салют, дай мне денег до зарплаты».

«В мае этого года мы запустили новый сервис для наших зарплатных клиентов, и он оказался очень востребованным: уже более 400 000 клиентов взяли деньги до зарплаты. Дальнейшее развитие сервиса связано с желанием сделать его ещё более доступным и удобным. Так, вместо процентных ставок мы внедрили фиксированный платёж за каждую тысячу рублей: это облегчает понимание того, сколько денег необходимо будет вернуть. Кроме того, занять до зарплаты сегодня можно с помощью виртуального ассистента из семейства Салют, а максимальная сумма займа больше не ограничена 30 тысячами рублей и определяется исключительно размером оклада», — Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

«Мы видим, что в СЗФО спрос на сервис растёт с каждым месяцем. Со старта проекта более 42 тысяч клиентов уже воспользовались услугой. Объём выданных «денег до зарплаты» превысил 417,5 млн рублей. Чаще других такие кредиты брали петербуржцы, а также жители Ленинградской и Архангельской областей», — Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Напомним, что сервис позволяет в мобильном приложении СберБанк Онлайн занять от 1000 рублей до половины оклада сроком на один месяц. Решение по займу принимается за пару минут. Воспользоваться услугой можно в разделе «Мои привилегии» в личном кабинете Зарплатного клиента или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты».