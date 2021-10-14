Песков: пока врачи справляются, новых ковид-ограничений вводить не будут

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новые ограничительные меры в стране вводить не будут. Причин этому в Кремле пока не видят.

По словам Пескова, у врачей к сегодняшнему дню есть много технологий лечения и инфраструктурных возможностей. За два года пандемии коронавируса, отметил Дмитрий Песков, Россия научилась бороться с инфекцией. Пока в отдельно взятом регионе система здравоохранения справляется с ситуацией, вводить строгие меры не планируется.

Однако, подчеркнул Песков, необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинации.

Тем временем, в Ленобласти за прошедшие сутки выявили коронавирус у 290 человек.