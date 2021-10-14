Мишустин поручил подготовить новые меры для стабилизации цен на продовольствие

Меры правительства России по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но для стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе требуются дополнительные меры, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе», — сказал господин Мишустин на заседании правительства.

Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке таких предложений.

А в России тем временем продолжают расти цены на продовольственные товары – за неделю больше всего подорожали овощи, колбасы и яйца.